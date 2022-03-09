Донецк, , 11:52 — REGNUM В течение последних суток военнослужащими Донецкой Народной республики (ДНР) было захвачено шесть единиц бронетехники киевских боевиков. Об этом 9 марта говорится в заявлении замначальника Управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуарда Басурина.

Флаг ДНР Цуканов М.В

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Как отметил замначальника Управления НМ ДНР, украинские националисты бросают вооружение и технику, спешно сбегая со своих позиций.

«За прошедшие сутки военнослужащие Донецкой Народной республики захватили два танка, четыре БМП и ДВА противотанковых комплекса NLAW», — уточняется в заявлении Басурина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее над городом Харцызск в ДНР была сбита ракета «Точка У», запущенная киевскими боевиками, в заряде которой мог содержать фосфор.