Кабул, 9 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Афганистане не достигнуто мира и стабильности, которых хотят афганцы, несмотря на прекращение боевых действий. Об этом в интервью иранскому вещательному агентству «Садо ва симои Эрон» заявил бывший президент Афганистана Хамид Карзай.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Он считает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут добиться прочной стабильности в стране через Лойя джиргу и путём контактов со своими противниками, сообщает телеканал Afghanistan International.

В ходе интервью Карзай выразил удовлетворение прекращением боевых действий и прекращением убийств людей в Афганистане.

«Мы ещё не достигли мира и стабильности, которых хочет афганский народ, — сказал он. — Мира, который может быть достигнут через национальное единство».

Он призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратиться к своим противникам, которые вынужденно покинули Афганистан.

Экс-президент отметил, что «правительство афганского народа» пока не участвует в принятии государственных решений. Он добавил, что участие в делах страны и «представление воли афганского народа в сложившейся ситуации возможно только через Лойя джиргу, чтобы принять желаемую афганским народом конституцию».

В интервью государственному информационному агентству Исламской Республики Иран Карзай заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны сотрудничать с Ираном в соблюдении его прав на водные ресурсы Гильмендского водохранилища.