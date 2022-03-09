Бийск, Алтайский край, 9 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Алтайском краеблагодаря поддержке национального проекта «Демография» родители при рождении первенца могут оформить ежемесячную выплату до достижения ребенком трех лет. Как сообщает 9 марта пресс-служба правительства региона, такое пособие получили 2348 семей Бийска, Бийского и Солтонского районов.

Новорожденные

С 1 января 2022 года размер выплаты увеличился до 11 524 рублей. Одними из получателей этой формы социальной поддержки стали Евгений и Анастасия Селезневы из Бийска. Родители отметили: «Благодарим государство за ощутимую поддержку молодых семей. Когда рождается ребенок, очень важно, чтобы мама могла спокойно заниматься ребенком и не думать, на какие средства ей купить детское питание или подгузники».

«Социальный характер государства, а Россия по Конституции страны это социальное государство, во многом обязывает власти всех уровней оказывать, в том числе финансовую помощь семьям с детьми. Как мы видим, такой поддержки из года в год становится все больше. Одна из таких инициатив поддержка молодых семей при рождении первенца. Сейчас государство вынашивает новые планы оказания финансовой помощи семьям с детьми.

По инициативе Президента России Владимира Путина с 1 апреля 2022 года будут установлены выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно. Предполагается, что начиная с мая этого года их будут получать семьи с доходами, не превышающими прожиточный минимум на душу населения, установленный в том или ином регионе. Такая практика уже успешно реализуется для нуждающихся семей, где воспитываются дети от 3 до 7 лет», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, для семей с детьмив рамках национального проекта «Демография» предоставляется материнский капитал. Его сумма ежегодно индексируется в соответствии с уровнем фактической инфляции. Материнский капитал можно, в частности, использовать для улучшения жилищных условий или на образование детей.

Помимо маткапитала, для семей предусмотрены ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Размер выплаты зависит от региона — он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ.