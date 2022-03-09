Лозанна, Швейцария, , 11:48 — REGNUM Апелляция на решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных турнирах зарегистрирована в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщается на сайте суда.

Спортивный арбитражный суд Fanny Schertzer

Российский футбольный союз (РФС) просит CAS отменить решения об отстранении российских сборных и клубов и восстановить их для участия в соревнованиях.

Также РФС подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого обжалуемого решения ‑ и ФИФА, и УЕФА. Отмечается, что CAS инициировал две отдельные арбитражные процедуры.

Напомним, 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. 7 марта РФС подал апелляцию в CAS на это решение.

Причиной отстранения стала специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины.

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