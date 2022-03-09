Певица Sia является администратором популярной страницы в Twitter об NFT
Вашингтон, 9 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Певица Sia заявила, что является создательницей учётной записи BiancaMedici69 в Twitter. Об этом 9 марта пишет Billboard.
На аккаунт BiancaMedici69 подписаны 13 000 пользователей, которые интересуются покупкой и продажей NFT. Певица, скрывающаяся под этим ником, является владельцем более чем 560 невзаимозаменяемых токенов на платформе OpenSea.
ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года рэпер Snoop Dogg объявил, что владеет аккаунтом CozomoMedici, который также посвящён NFT-активам. Профиль музыканта указан в описании страницы BiancaMedici69: «Внучка CozomoMedici», —говорится в подписи.
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности. Наибольшую нелюбовь к NFT сейчас испытывают любители видеоигр.