Белоярский, Свердловская область, 9 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Школа Белоярского района Свердловской области выплатит ученице компенсацию в 60 тысяч рублей. Девочка получила обморожение кистей во время лыжной прогулки на уроке физкультуры. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

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Несчастный случай произошёл в феврале 2021 года. Девочка с одноклассниками отправилась на лыжную прогулку во время урока физкультуры. Там она серьезно обморозила руки. В результате ученица какое-то время не могла обслуживать себя и посещать учебное заведение. Ребёнок испытывал серьезные переживания и страдал наращением сна.

В прокуратуре установили, что в произошедшем виновен учитель физкультуры. Он выпустил детей на мороз. К тому же не убедился в том, что у учеников с собой есть перчатки. Это и привело к обморожению у одной из школьниц. Учителя привлекли к дисциплинарной ответственности, ему объявлено замечание.

Белоярский районный суд постановил взыскать с образовательного учреждения в пользу пострадавшей 60 тысяч рублей компенсации морального вреда. Областной суд оставил решение без изменений.