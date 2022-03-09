Каракас, 9 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Оппозиционная политическая партия Венесуэлы «За справедливость» (Primero Justicia) заявила о своей приверженности возобновлению процесса диалога с правительством Венесуэлы «как можно скорее». Об этом пишет агентство EFE.

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«Мы стремимся как можно скорее возобновить переговорный процесс в Мексике между режимом Николаса Мадуро и объединенной [оппозиционной] платформой Венесуэлы на условиях Меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами 13 августа 2021 года», — говорится в заявлении политической организации.

Ранее стало известно, что американская правительственная делегация посещала Венесуэлу на предмет ослабления санкций, после чего провела встречу с венесуэльской оппозицией.