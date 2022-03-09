Харцызск, , 11:45 — REGNUM Над городом Харцызск в Донецкой Народной Республике (ДНР) сбита ракета «Точка У», запущенная киевскими боевиками, в заряде которой мог содержать фосфор. Об этом 9 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В ночь на 1 марта над Харцызском сбита ракета, выпущенная из ТРК «Точка У». При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске. В кассетной части заряда обнаружен белый порошок, предположительно — фосфор», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем рекомендуется жителям республики беречь свои жизни и не выходить из дома без лишней надобности, а также переместиться в укрытие в случае такой необходимости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурин сообщил, что за последние 24 часа 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сложили оружие и перешли на сторону НМ республики.