Краснодар, , 11:43 — REGNUM В Краснодарском крае 212 человек с заражением коронавирусом попали в больницы за последние сутки, данные 9 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 8 марта, сообщалось о госпитализации 225 пациентов с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за минувшие сутки получили 572 кубанца — это на 30 меньше, чем накануне. Возраст новых пациентов от девяти месяцев до 95 лет. Больше всего случае заражения за сутки зарегистрировано в Краснодаре — 163, на втором месте Тимашевский район — 46 случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 236 767 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из этого числа 211 445 человек. Жертвами инфекции за два года стали 10 500 человек.

На утро 9 марта в коронавирусных стационарах остаётся 4 041 пациент. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 103 человека, ещё шесть пациентов находятся на ЭКМО.