Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Концерн Heineken (Нидерланды) отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения из-за проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом 9 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Heineken в России.

(сс)Falkenpost Пиво

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Как пояснили в пресс-службе, концерн не будет получать денежные средства, роялти и дивиденды от своего российского подразделения. Кроме того, Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России.

«При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров. Мы также предпринимаем шаги по дальнейшему повышению финансовой и операционной устойчивости бизнеса и поддержке наших сотрудников», — заверили в компании.

Также в пресс-службе указали, что Heineken следит за ситуацией и оценивает различные стратегические сценарии. «Компания выражает надежду на то, что путь мирного урегулирования будет найден в ближайшее время», — подытожили в пресс-службе.

Согласно открытым источникам, чистая выручка (BEIA) компании в России по итогам 2021 года выросла в органическом выражении на 12,2%, а в расчете на гектолитр — на 8,3%. Чистая прибыль (BEIA) составила 2041 млн евро, увеличившись на 80,2% в органическом выражении. Консолидированный объем продаж пива увеличился на 4,6% в органическом выражении. Объем продаж бренда Heineken вырос на 17,4%, что значительно превышает уровень 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что датский пивоваренный концерн Carlsberg Group объявил о прекращении инвестиций в Россию. Также концерн остановил экспортные отгрузки в адрес российской «дочки» — пивоваренной компании «Балтика».