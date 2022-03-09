Канберра, 9 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Тысячи домов и объектов инфраструктуры в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд оказались разрушенными из-за сильных ливней и последовавших за ними наводнений, в то время как десятки тысяч австралийцев экстренно покидают свои дома. Однако в Австралии до сих пор не действует режим ЧП, а премьер-министр страны Скотт Моррисон пообещал обратиться с просьбой о его введении к генерал губернатору только сегодня, 9 марта, передает телеканал Sky News.

Флаг Австралии

В свою очередь теневой министр жилищного строительства Джейсон Клэр (Лейбористская партия Австралии) раскритиковал Моррисона за задержку с объявлением «чрезвычайного положения в стране». В то же время, по словам политика, в отсутствии режима ЧП нет ничего удивительного, потому что правительство Моррисона всегда реагирует на кризисы с запозданием.

«Федеральное правительство должно иметь возможность действовать быстро, координировать свои действия и незамедлительно оказывать помощь людям … Но этого не произошло», — сказал Клэр в эфире Sky News.

Он также отметил, что подобная нерасторопность Моррисона и его правительства была заметна и в случае с лесными пожарами 2019—2020 годов, а также с развертыванием вакцины от COVID-19.