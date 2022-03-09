Калуга, 9 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы восстановили права жительницы областного центра, взыскав в её пользу с организации 74 тысячи рублей. Женщина получила травму в результате провала пола и падения в помещении аптеки. Об этом 9 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

У приставов на исполнении находилось судебное решение, предметом исполнения которого было взыскать в пользу гражданки 74 тысячи рублей задолженности за полученный материальный и моральный ущерб с организации, которая осуществляет торговлю лекарственными товарами. В помещении аптеки частично провалился пол, в результате чего покупательница получила травму. Суд признал организацию виновной в данном происшествии.

«После возбуждения исполнительного производства руководству аптеки дали срок для добровольной оплаты задолженности, но он был проигнорирован. Судебный пристав вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей, а также провёл проверку имущественного положения и обратил взыскание на счета организации в кредитных учреждениях. 74-тысячная задолженность и исполнительный сбор в итоге были полностью взысканы с аптеки», — отметил Артём Залогин.