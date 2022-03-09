Общественный транспорт Якутска оказался на грани коллапса
Якутск, 9 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Жители столицы Якутии засыпали мэрию жалобами на работу общественного транспорта. Частные перевозчики не справляются, сообщил 9 марта глава города Евгений Григорьев на своей странице в Instagram.
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Он дал поручение привлечь к перевозкам сотрудников городских предприятий, у которых есть права на управления автобусами и опыт такой работы. Кроме того, Евгений Григорьев распорядился организовать временный и дополнительный городской маршрут.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе мэр Якутска анонсировал введение строгого контроля за графиком движения автобусов и намеревался увеличить количество автобусов. В начале марта News.Ykt.ru проводило эксперимент, который показал: среднее время ожидания общественного транспорта превышает 30 минут.