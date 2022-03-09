Чебоксары, , 11:40 — REGNUM В Чувашии продолжается снижение количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. При этом регистрируются очередные летальные исходы от COVID-19. Это следует из обновлённой статистики оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 9 марта, с начала пандемии в Чуваши лабораторно подтверждено 74 764 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки (8 марта) — 137. Отметим, что менее 200 случаев заражения SARS-CoV-2 стали ежедневно выявлять с 27 февраля, в том числе последние сутки это количество идёт на спад.

Всего в республике победили коронавирус 53 904 человека, доля вылечившихся в целом составляет 72,1%. Из них за последние сутки выписаны 38 пациентов и в то же время госпитализированы 35 ковидных больных.

Количество жертв пандемии продолжает расти ежедневно. За последние сутки умерли пять пациентов с коронавирусом, всего скончался 4471 ковидный больной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах прошла научно-практическая конференция по внедрению стандартов качества медицинской деятельности. Также для медицинских работников состоится мастер-класс по внедрению клинических рекомендаций и алгоритмам ведения пациентов.