Канберра, 9 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. 9 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отправился в разрушенный от наводнения Лисмор. Однако в поездке и в момент его разговоров с местными жителями его сопровождал только личный фотограф. Всем СМИ запретили снимать передвижения Моррисона, передает телеканал Sky News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

Когда премьер-министр страны разговаривал с жителями Лисмор, он запретил всем средствам массовой информации фиксировать общение на камеры, заявив, что этот шаг был сделан из «уважения к частной жизни» тех, с кем он разговаривал.

«Во время таких бедствий не всем хочется, чтобы им в лицо тыкали камеру, когда они пытаются излить вам душу», — сказал Моррисон на пресс-конференции, организованной по результатам его поездки.

Напомним, что в скором времени генерал-губернатор Австралии объявит о введении в стране чрезвычайного положения, поскольку последствия мощных ливней и наводнений затронули сразу несколько штатов.