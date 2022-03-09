Москва, , 11:38 — REGNUM Политико-пропагандистская борьба ещё не закончилась, а экономические решения, принимаемые в освобождённых от фашистского киевского режима областях Украины, закрывают для Запада какую-либо возможность повернуть положение в свою пользу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 марта, комментируя заявления министерства обороны России.

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Ранее в ведомстве сообщили о получении в ходе проведения спецоперации секретных документов командования нацгвардии Украины, свидетельствующих о том, что операция «упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины« на ЛНР и ДНР, которое Киев намечал на март 2022 года.

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«У меня нет сомнений в том, что США и их союзники руками своих украинских марионеток планировали захватить самоопределившиеся республики Донбасса и вынудить Россию вести боевые действия на их, а потом и своей земле. В силу ограниченности территории этот план, будь он осуществлён, привел бы к огромным потерям гражданского населения, в том числе и граждан России. Последствием стала бы резкая дестабилизация положения в нашей стране без возможности сопроводить военные действия столь необходимой «чисткой рядов», которая идёт сейчас. Этот умный и мужественный военно-политический ход навсегда останется в активе Владимира Путина. Русский народ, другие народы нашей Родины всегда будут помнить это.

Сейчас в среде даже не врагов исторической России, а просто колеблющихся много тех, кто говорит о «проигранной пропагандисткой кампании». Им надо успокоиться и понять, что данные документы, сами по себе очень значимые, — это только первый шаг нашего политико-пропагандистского наступления. Далее последуют документы по совместной с американцами разработке на Украине и, возможно, испытаниям бактериологического и вирусного оружия; потом — по ядерной программе с целью в обход договора о нераспространении ядерного оружия заполучить его. Всё это вместе взятое, представленное международному сообществу, произведёт эффект, стократно превышающий эффект от «пробирки Пауэлла». Да тут и сравнивать не стоит. Не зря в Вашингтоне, судя по заявлениям Нуланд, так боятся этого!

Одним словом, политико-пропагандистская война ещё далеко не закончилась, а решения финансово-экономического плана, принимаемые в освобождённых от фашистского киевского режима областях Украины, закрывают для Запада какую-либо возможность повернуть положение в этой борьбе в свою пользу.