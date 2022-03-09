Канберра, 9 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. По оценкам ведущего телеканала Sky News Криса Кенни, лидер оппозиции в Австралии Энтони Альбаниз пользуется политической тактикой президента США Джо Байдена, когда дело доходит до критики в адрес премьер-министра страны Скотта Моррисона. Об этом журналист рассказал в эфире 9 марта.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

По словам Кенни, сейчас главным пунктом, на котором строится избирательная кампания Альбаниза, заключается в том, что он пытается разжечь конфликт идентичности.

«Дональда Трампа тоже обвиняли в создании конфликтов, хотя на самом деле именно левые с их политикой идентичности и политикой зависти, разжигали столько разногласий, сколько хотели», — сказал Кенни.

«Байден победил на выборах, но с тех пор все пошло наперекосяк … Так что у Альбаниза еще есть к чему стремиться», — заключил журналист.