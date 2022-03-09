Канберра, , 11:45 — REGNUM Утром 9 марта порядка 60 000 жителей Нового Южного Уэльса, самого населенного штата Австралии, получили уведомление об эвакуации, поскольку последствия наводнения в регионе продолжают усугубляться. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Несмотря на то, что в последние часы интенсивность ливней в Новом Южном Уэльсе ослабла, уровень воды в отдельных частях штата все еще поднимается.

В службы спасения за ночь поступило почти 2600 звонков о помощи, в том числе 91 сообщение о спасении людей, которые столкнулись с риском умереть из-за наводнения.

Местных жителей, проживающих в затопленных районах, настоятельно просят не осуществлять никаких поездок без необходимости и не пользоваться автомобилями, чтобы не загружать дороги, по которым эвакуируются остальные.

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