Лос-Анджелес, США, , 11:35 — REGNUM В сеть выложили постеры нового фильма «Скорая» (Ambulance), одну из главных ролей в котором исполнит Джейк Джилленхол. Изображения были опубликованы 9 марта на портале We Got This Covered.

Джейк Джилленхол Скриншот с YouTube

В картине, которая будет представлять собой триллер на тему ограбления, также снимаются Яхья Абдул-Матин II («Кэндимен») и Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»). В центре повествования будет находиться ветеран войны (Абдул-Матин II), которому нужно оплатить дорогостоящую операцию жены.

По сюжету, он обращается к своему названному брату (Джилленхол), который предлагает совершить дерзкое ограбление банка на $32 млн. Когда всё начинает идти не по плану, грабители угоняют машину скорой помощи и берут в заложники находящегося в ней сотрудника (Гонсалес).

Напомним, сейчас Джейк Джилленхол также снимается в фильме «Переводчик» режиссёра Гая Ричи на тему ухода США из Афганистана. Ожидается, что премьера картины состоится в 2023 году.

