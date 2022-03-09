Нижний Тагил, Свердловская область, 9 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области мужчина получил реальный срок за нападение на полицейского. Он ударил правоохранителя по голове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Pixabay.com Колючая проволока

Инцидент произошёл в ночь на 29 сентября 2021 года. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого находился пьяный уралец. Его доставили в отдел полиции для составления необходимых документов. Перед входом в помещение мужчина начал нецензурно выражаться, после чего ударил по голове одного из полицейских. В результате стражу порядку был причинен легкий вред здоровью.

С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору Ленинский районный суд приговорил уральца к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.