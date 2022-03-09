Красногорск, , 11:37 — REGNUM В Московской области определились с новым владельцем акций АО по производству и переработке бумаги «Караваево». Продажная цена пакета, составляющего 35% от уставного капитала, оказалась минимально возможной, передаёт ИА REGNUM.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Торги проходили не совсем в штатном режиме. Как следует из протокола, «оператором зафиксирован 02.03.2022 года в 11:00 по московскому времени технологический сбой при работе программно-аппаратного комплекса электронной площадки». В связи с этим процедуру продажи сдвинули на четыре часа — на 15:00.

Начальная цена акций предприятия, ведущего свою историю с мая 1857 года, составляла 75,487 млн рублей, а минимальная назначенная стоимость (цена отсечения) — 37 743 500 рублей. В итоге победителем признали Владимира Андропова, который предложил за акции 37 743 500 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предприятие базируется в деревне Караваево (Ногинск). Акции принадлежали государству.

В активе АО — земельные наделы общей площадью 293 229 кв. м, а также единый производственно-складской комплекс почти на 50 строений.

В декабре 2021 года 35% акций также было у Александра Зайцева.