Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM В Санкт-Петербург поступила новая партия из почти 500 доз вакцины для подростков «Спутник М» («ГамКовидВак М»), так как предыдущая партия почти закончилась. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Вакцина от коронавируса для детей «Спутник М» Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб

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С начала массовой вакцинации детей в возрасте с 12 до 17 лет в Северной столице привилось 3433 ребёнка. Как уточнили в комздраве, поскольку предыдущая партия уже на исходе, в город была поставлена новая, состоящая из 480 доз.

«Что касается взрослых, в городе имеется достаточный запас вакцины для них — около 600 тыс. доз», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что теперь первый компонент вакцины «Спутник V» может использоваться в качестве замены «Спутнику Лайт». При этом изменен алгоритм формирования сертификатов и QR-кодов на «Госуслугах». Теперь QR-код будет продлеваться на год сразу после первого укола «Спутника V» при ревакцинации или первичной вакцинации переболевших с действующими QR-кодами.

«При базовой (первичной) вакцинации QR-код после первого укола «Спутник V» будет формироваться аналогично однокомпонентному «Спутнику Лайт», — указали в комздраве Петербурга.

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