Краснодар, , 11:34 — REGNUM В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС отдельного взвода ДПС ОМВД РФ по Павловскому району. 43-летний полицейские обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

По версии следствия, утром 3 марта полицейский двигался на автомобиле знакомого «Нива» по улице Горького в станице Павловской. Он превысил разрешённую скорость, не справился с управлением и сбил 56-летнюю женщину-пешехода. После аварии, полагают следователи, мужчина на своем автомобиле перевёз её на улицу Первомайскую, там оставил на земле и скрылся. Женщина скончалась в тот же день от полученных травм.

Решением суда по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.