Кызыл, , 11:32 — REGNUM Семьям военнослужащих из Тувы, погибших в ходе специальной операции на Украине, окажут всю необходимую помощь. Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На своей странице в соцсети он написал о гибели ещё двух солдат — Адыгжы Куулараи Павла Князева. По его словам, они отдали свои жизни за то, чтобы никто и ничто не угрожали будущему нашей страны.

«Мы это должны сознавать четко и ясно — наши сыновья и братья бьются и умирают там за нас, за Россию. Должны своим единством поддержать их, дать понять, что мы всем сердцем с ними. Конечно, поможем семьям солдат всем необходимым не только сегодня, но и потом. Это наш долг», — отметил глава региона.

Добавим, что ранее он сообщил о гибели на Украине двух бойцов оперативного взвода ОМОН управления Росгвардии по Туве —Ахмета Маадыи Содунама Шалыка.

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