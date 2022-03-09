Нижний Новгород, 9 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. После наезда водителя на идущих по тротуару в Нижнем Новгороде пешеходов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Нижегородской области. Водитель задержан в порядке ст. 91 УПК.

Wikimedia.org Знак аварийной остановки

Полицейскими установлено, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нижнем Новгороде на улице Коммуны пострадали шесть человек. В результате ДТП женщины в возрасте 27 и 28 лет были госпитализированы с ушибами мозга и черепно-мозговыми травмами. Четверо мужчин в возрасте от 21 года до 39 лет также попали в больницу, после оказания медицинской помощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение.

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