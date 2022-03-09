Москва, , 11:30 — REGNUM За последние сутки в России госпитализировали с коронавирусной инфекцией 3054 человека. Об этом 9 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сравнению с предыдущими сутками показатель снизился на 20,6%. Отмечается, что в 56 субъектах зафиксировано снижение госпитализаций. В 24 регионах увеличилось количество госпитализаций, ситуация не изменилась в пяти субъектах.

«Выздоровело за сутки 92 732 человека, или на 17% меньше по сравнению с 8 марта 2022 года. Выявлено 58 675 новых случаев», — говорится в информации штаба.

За сутки умерли 645 человек, выявлено 58 675 новых случаев заражения коронавирусом.