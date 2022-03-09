В Ярославской области продолжает снижаться число заражений COVID-19
Ярославль, 9 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжает снижаться количество заражений COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За сутки в регионе выявлено 917 новых случаев заражения коронавирусом. 2 марта, этот показатель составлял 1 тысячу 507 заражений за сутки.
Также за прошедшие сутки выздоровели 1 тысяча 394 ярославца, ещё 18 были госпитализированы и 4 скончались.