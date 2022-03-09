Уфа, 9 марта 2022, 11:30 — REGNUM Проанализировать решения федерального центра по поддержке бизнеса и начать их реализовывать в Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом 9 марта он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Глава Башкирии Радий Хабиров провёл внеочередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона
Глава Башкирии Радий Хабиров провёл внеочередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона
Glavarb.ru

Глава республики напомнил, что в регионе проживают порядка четырех млн человек, поэтому сейчас необходимо спокойно и уверенно отрабатывать.

«Сейчас очень важно внимательно проводить аналитику, понимать, что происходит, какие последствия, и принимать соответствующие решения. В спешке, в судорогах мы ничего принимать не будем», — подчеркнул Хабиров.

Он отметил, что правительство России приняло ряд важных решений.

«Прошу экономический блок изучить эти решения, выяснить, как они адаптируются к экономике нашей республики, и начинать их реализовывать: там важные были решения по поддержке бизнеса, субсидированию», — заявил Хабиров.

Он напомнил, что в Башкирии уже есть антикризисный штаб, который работал во время пандемии, поэтому руководство региона не будет ничего нового выдумывать.

Хабиров подчеркнул, что главной задачей этого штаба является обеспечение устойчивости экономики в этот период.

«Сейчас, например, сельскому хозяйству нужно обеспечить весенние полевые работы, и каждое ведомство должно заниматься своим делом», — подчеркнул глава республики.