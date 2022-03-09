Уфа, 9 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Проанализировать решения федерального центра по поддержке бизнеса и начать их реализовывать в Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом 9 марта он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Glavarb.ru Глава Башкирии Радий Хабиров провёл внеочередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона

Глава республики напомнил, что в регионе проживают порядка четырех млн человек, поэтому сейчас необходимо спокойно и уверенно отрабатывать.

«Сейчас очень важно внимательно проводить аналитику, понимать, что происходит, какие последствия, и принимать соответствующие решения. В спешке, в судорогах мы ничего принимать не будем», — подчеркнул Хабиров.

Он отметил, что правительство России приняло ряд важных решений.

«Прошу экономический блок изучить эти решения, выяснить, как они адаптируются к экономике нашей республики, и начинать их реализовывать: там важные были решения по поддержке бизнеса, субсидированию», — заявил Хабиров.

Он напомнил, что в Башкирии уже есть антикризисный штаб, который работал во время пандемии, поэтому руководство региона не будет ничего нового выдумывать.

Хабиров подчеркнул, что главной задачей этого штаба является обеспечение устойчивости экономики в этот период.

«Сейчас, например, сельскому хозяйству нужно обеспечить весенние полевые работы, и каждое ведомство должно заниматься своим делом», — подчеркнул глава республики.