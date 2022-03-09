Кемерово, 9 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Кемеровской области с учётом похолодания ТЭЦ скорректируют температурный график работы, чтобы обеспечить комфортную температуру в домах. Об этом сообщило Сибирская генерирующая компания.

Отопительный сезон

«Сейчас электростанции выдают теплоноситель +92°С, а в тепломагистрали, питающие теплом удалённые районы +104°С», — уточнили в СГК. — К изменению нагрузки кузбасские ТЭЦ и ГРЭС полностью готовы. С углём тоже проблем нет — запасы составляют 750 тысяч тонн, что двукратно превышает плановое задание по нормативам Минэнерго РФ».

По прогнозам, в ближайшие дни днём на территории региона ожидается до −11…−13°С, а ночью — до — 24 °C.