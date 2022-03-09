Оренбург, , 11:26 — REGNUM Государственный долг Оренбургской области сократился более чем на 13 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Деньги

Областной минфин на Московской Бирже провел сделки по досрочному выкупу областных облигаций, размещенных в 2015 и 2017 годах. Экономия расходов бюджета в ходе сделок по выкупу облигаций 2017 года по цене ниже номинала составила 18 млн рублей.

В результате долг по государственным облигациям снизился ещё на 1 млрд 389 млн рублей и на 9 марта составляет 4 млрд 610 млн 400 тысяч рублей.

Завершившаяся процедура приведет к снижению в 2022—2027 годах объема расходов бюджета на обслуживание долга на сумму более 545 млн рублей. Общий объем государственного долга области по состоянию на 1 марта 2022 года составляет 16 млрд 238 млн рублей.