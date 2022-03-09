Москва, 9 марта 2022, 11:25 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подготовки ВСУ к нападению на Донбасс, сообщается на сайте СКР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о планах Киева по наступлению на республики Донбасса, доказательство наличия которых были получены в ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) России по защите ДНР и ЛНР.
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