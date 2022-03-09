Кизилюртовский район, Дагестан, 9 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Дагестане в результате ДТП сгорела автомашина. Погибла семья из трех человек, сообщили в МВД по региону. Инцидент произошел поздно вечером 8 марта на 767-ом километре автодороги «Кавказ» в Кизилюртовском районе.

Мвд.рф Авария

«32-летний житель Хасавюртовского района, управляя автомобилем ВАЗ-21 102, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, разделяющее транспортные потоки, после чего машина полностью сгорела», — приводит слова представителя МВД «Молодежь Дагестана».

Жертвами трагедии стали водитель, его супруга и двухмесячный ребенок. Семилетняя дочь погибших с различными травмами доставлена в больницу. В настоящее время все обстоятельства автоаварии устанавливаются, проверку взяла под контроль прокуратура республики.