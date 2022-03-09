Лос-Анджелес, США, , 11:26 — REGNUM Американская модель Ким Кардашьян «по-настоящему счастлива» после того, как суд объявил её незамужней. Об этом 9 марта пишет The Sun, ссылаясь на свой источник.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

«Это положительный шаг вперёд в разводе. Несмотря на то, что другие вопросы все ещё обсуждаются, это огромный груз с её (Ким Кардашьян — ИА REGNUM) плеч», — говорит инсайдер. По словам источника, модель «ждёт того дня», когда её бывший муж, рэпер Канье Уэст,«примет реальность той ситуации, что она ушла» от него и начала новые отношения с комиком Питом Дэвидсоном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2022 года суд признал Ким Кардашьян незамужней, а Канье Уэста неженатым. При этом их бракоразводный процесс продолжается, так как у рэпера возникли претензии к брачному договору.

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