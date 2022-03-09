Таганрог, Ростовская область, 9 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлен поиск 38-летнего уроженца Санкт-Петербурга, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МВД России 9 марта.

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Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить в управление МВД России по Таганрогу. О причинах поиска не сообщается.

Напомним, что в Таганроге из отдела полиции сбежал преступник с оружием, в связи с чем в городе объявлен план «Сирена».