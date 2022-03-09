Обнинск, Калужская область, , 11:35 — REGNUM Жителя Обнинска Калужской области транспортные полицейские задержали с тремя видами наркотиков. У злоумышленника изъяли почти три грамма наркотических веществ. Об этом 9 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского линейного отдела МВД России на транспорте.

Свертки с порошкообразным веществом 40.мвд.рф

На железнодорожной станции за административное правонарушение транспортными полицейскими был задержан житель Обнинска 1988 года рождения. В ходе личного досмотра у мужчины полицейские изъяли сверток с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения и полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом белого цвета. Анализ показал, что в свертках находились наркотические вещества. Со слов злоумышленника, наркотики он забрал через тайник-закладку и оставил для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера принуждения в виде подписки о невыезде.

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