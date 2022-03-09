Париж, , 11:22 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что нынешний энергетический кризис, отмеченный стремительным ростом цен, «сопоставим по интенсивности и жестокости с нефтяным шоком 1973 года», передает BFM TV.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

По словам министра экономики, второй масштабный план государственной помощи по модели «чего бы это ни стоило» только подстегнет рост цен.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно оценке, опубликованной INSEE, количество новых рабочих мест во Франции за год превысило докризисный уровень.

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