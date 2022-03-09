Париж, 9 марта 2022, 11:22 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что нынешний энергетический кризис, отмеченный стремительным ростом цен, «сопоставим по интенсивности и жестокости с нефтяным шоком 1973 года», передает BFM TV.
По словам министра экономики, второй масштабный план государственной помощи по модели «чего бы это ни стоило» только подстегнет рост цен.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно оценке, опубликованной INSEE, количество новых рабочих мест во Франции за год превысило докризисный уровень.
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