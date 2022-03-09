9 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Новость о временном закрытии сети McDonald's в России поддержали пользователи социальных сетей в Белгородской области.

Юлия Пёрышкина, , 12:39 — REGNUM Новость о временном закрытии сети McDonald's в России горячо обсуждают пользователи белгородского сегмента социальных сетей. Количество лайков под сообщениями о закрытии сети неизменно растёт в социальных сетях. Своё мнение об уходе американской компании выразили подписчики группы «Белгород Стог» в соцсети «ВКонтакте».

McDonald's Иван Шилов © ИА REGNUM

"Главное, чтобы не вернулись!» — настаивает Артём П.

«Временно? Да можно и навсегда», — поддерживает Наталья Т.

«Если закрывают одни двери, то открываются другие. Российскому бизнесу обещали помогать, значит, откроются наши общепиты, где студенты будут работать. Нечего пополнять заграничные карманы!» — считает Катя Ч.

Те, кто работает на доставку еды, так и продолжат её развозить, сменится только название кафе, уверены белгородцы. Можно подумать, ехидничают некоторые, до 1991 года в стране «не ели булки с котлетами». Пользователи с удовольствием перечисляют, какие блюда «фаст-фуда» с лёгкостью заменяют бургеры — пирожки, блины, шаверма, тот же картофель-фри делают во многих заведениях общепита.

«Откроем пельменную!» — предлагает Светлана Щ.

«И рюмочную», — добавляет Сергей С.

«Мы что, своих Zакусочных открыть не сможем? Они кому санкции ввели — нам или себе?» — удивляется Виталий М.

Кузьма Петров-Водкин. Селедка. 1918

«Они думают, тут от горя все на майдаун выползут? Да тут как бы баян от радости не порвать. Сменить руководство и название — и работать, как и раньше. Только прибыль теперь только в России останется», — уверен Евгений П.

«Самое интересное: в Белгородской области в городе Строитель лет 10 назад открылся «Макдоналдс». В связи с закрытием трассы через Украину возникла ситуация: маленький городок Строитель обрушил империю «Макдоналдс», кафе закрылось. Вывод — победить америкосов можно в отдельно взятом городе», — напоминает реальную историю Инна Ч.

«Спасибо за сохранённое здоровье нашей молодёжи!» — благодарит транснациональную компанию Анна П.

Единственное, о чём жалеет большинство пользователей, — с закрытием ресторанов станет меньше бесплатных туалетов.