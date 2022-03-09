Бухарест, , 11:21 — REGNUM За последние две недели в Румынию прибыли 319 969 граждан Украины. Об этом 9 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Румыния PavelD

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По данным Генеральной инспекции пограничной полиции Румынии, абсолютное большинство указанных лиц пересекли украинско-румынскую и молдавско-румынскую границы. При этом многие перемещенные граждане не имеют ни родственников или знакомых на румынской территории, ни средств к существованию в этой стране.

Согласно официальной информации, власти Румынии отчитались в строительстве двух крупных лагерей для украинских беженцев в Сучаве (Южная Буковина) и Яссах (северо-восток страны). Ранее румынские власти объявили о готовности принять на своей территории до 200 тыс. беженцев с Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.