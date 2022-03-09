Биробиджан, 9 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Ресурсоснабжающие организации Еврейской АО запросили больше бюджетных средств, чем им было на самом деле нужно. Такой вывод сделали в правительстве региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе органа исполнительной власти.

Eao.ru Здание Правительства Еврейской Автономной области

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Коммунальные компании не смогли обосновать часть своих расходов, которые попросили компенсировать. В том числе теплоснабжающая организация не подтвердила необходимость выделения ей государством почти 1,3 млрд рублей. Субсидирование на сумму более 700 млн рублей не смогла аргументировать электроснабжающая компания, на 43 млн — газоснабжающая. Ещё более 200 млн хотели необоснованно получить организации водоснабжения и водоотведения.

«Областной департамент тарифов и цен проводит экспертизу и выносит решение, является ли тариф экономически обоснованным. Часто — не является. Государственное регулирование тарифов позволяет не допустить необоснованного повышения цен на жилищно-коммунальные услуги в угоду естественным монополиям», — отметили в пресс-службе правительства Еврейской автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии планируют повысить стоимость жилищно-коммунальных услуг с 1 июля. Власти региона обещают, что повышение будет незначительным и не превысит уровень инфляции. Если экономически обоснованные тарифы будут выше установленных, разницу компенсируют из регионального бюджета.