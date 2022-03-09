Пенза, 9 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Пензе при взрыве резервуара с битумом на предприятии, предварительно, погибли два человека, еще семь — пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

58.mchs.gov.ru Разлив битума в Пензе

«На предприятии в Пензе, по предварительным данным, произошел взрыв емкости с битумом. Два человека погибли, семь получили ранения и были госпитализированы», — цитирует агентство источника.

Отмечается, что травмированы только рабочие предприятия, водители цистерн не пострадали. В момент происшествия битум перекачивали из резервуара в автоцистерны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе утром 9 марта стало известно о разгерметизации резервуара для хранения битума. На месте происшествия работают шесть единиц спецтехники и 25 человек. Инцидент произошел на заводе на улице Антонова.

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