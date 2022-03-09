Владивосток, , 11:26 — REGNUM Казаки поздравили женщин Приморья с Международным женским днём — концерты прошли в мартовские праздники в разных городах и районах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе правительства региона.

Казаки Приморья Пресс-служба правительства Приморского края

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Так, Иманское станичное казачье общество Дальнереческого городского округа вместе с вокальным коллективом «Сударушки» выступили в селе Лазо. В местном доме культуры представительниц прекрасного пола ждали не только теплые пожелания и букеты цветов, но и большой, вкусный пирог.

Казачье общество «Хутор Неприступный» поздравил с 8 марта трудовой коллектив центра непрерывного образования Находки. Женщинам-учителям вручили подарки и пригласительные билеты на праздничный концерт. Кроме того, казаки исполнили для женщин любимые песни.

Казаки Золотодолинского станичного казачьего общества поздравили медиков Партизанской центральной районной больницы. Врачей ждали цветы и памятные подарки.

Отмечается, что в Приморье действует наибольшее количество казачьих обществ на Дальнем Востоке — 38. Казаки выполняли интернациональный долг в Афганистане, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС, участвовали в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Приморские объединения казаков ежегодно получают регулярную финансовую поддержку от государства. Средства предусмотрены в виде прямой субсидии в размере 10 млн рублей Приморскому отделу Уссурийского войскового казачьего общества.

Также казачьи общества в крае на конкурсной основе получают гранты до 1,5 млн рублей на организацию и проведение программ, проектов и мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни российского казачества, включая военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи.

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Как сообщало ИА REGNUM, казаки Донского, Кубанского, Амурского и Забайкальского казачества выступают с концертной программой в населённых пунктах Еврейской автономной области. Пел для жителей региона казачий хор имени атамана Онуфрия Степанова.