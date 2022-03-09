Москва, 9 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК России в связи с выкатыванием воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту «Внуково» организована доследственная проверка. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Lewa Внуково

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ночью 8 марта пассажирский самолёт Boeing 737−500 авиакомпании Utair выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега. Инцидент произошел с рейсом UT379 Москва — Сыктывкар. Как уточнили в ЗМСУТ, причиной инцидента стало обледенение поверхности полосы.

«На борту находилось 49 пассажиров и пять членов экипажа, пострадавших среди них нет», — добавили в ведомстве,

В настоящее время следователями Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте фиксируются повреждения воздушного судна, опрашиваются работники воздушной гавани и авиакомпании, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подытожили в пресс-службе следственного органа.