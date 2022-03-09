Исламабад, , 11:19 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан раскритиковал западных дипломатов, которые обратились к нему с призывом осудить специальную военную операцию России на Украине, пишет The Times.

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«Вы что о нас думаете? Что мы ваши рабы, которые сделают все, что им скажешь?» — задался вопросом премьер-министр.

По данным издания, ранее послы 22 стран опубликовали совместное письмо, в котором попросили Исламабад поддержать резолюцию ООН, осуждающую действия России.

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Как сообщало ИА REGNUM, страны, чьё население в общей сложности составляет больше половины населения планеты, не поддержали принятую 2 марта ГА ООН резолюцию, осуждающую специальную военную операцию России на Украине и требующую вывода с украинской территории российских военных.