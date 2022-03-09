Тегеран, 9 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Власти Ирана решительно осуждают удар Израиля по объектам в Дамаске, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Об этом сообщает 9 марта пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Bernard Gagnon Дамаск. Сирия

Хатибзаде, говорится в сообщении, «решительно осудил преступный акт агрессии Израиля». Он выразил соболезнования родственникам погибших в результате ракетного удара.

7 марта самолёты ВВС Израиля выпустили ракеты по позициям сирийской армии в южных окрестностях Дамаска. По данным Ирана, в результате воздушного удара погибли два представителя Корпуса стражей исламской революции — элитных частей иранских вооружённых сил.