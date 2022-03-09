Элиста, , 11:18 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусом, выздоровел 421 ковид-пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 9 марта.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В настоящее время лечение в ковидных госпиталях получают 154 жителя Калмыкии. В тяжёлом состоянии находятся девять пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 48 290 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 44 722 пациента. Справиться с COVID-19 не смог 821 человек.

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