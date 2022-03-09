Москва, 9 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Ограничение в торговых сетях России продажи товаров в одни руки — это мера оправданная, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полки заполнены товаром

«Несмотря на то, что предпосылки к заметному дефициту, особенно продовольственных товаров, составляющих основу потребительской корзины, отсутствуют, некоторые покупатели на фоне эмоционального всплеска пытаются создавать запасы и совершают больше покупок, чем обычно.

Вдобавок к этому, возможна активизация спекулятивно настроенных участников рынка.

На этом фоне, рекомендации по ограничению отпуска социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса в одни руки в розничных торговых сетях, как временная мера, являются оправданными», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие торговые сети России попросили разрешения ограничить продажу ряда категорий товаров в одни руки для борьбы со спекуляциями.

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