Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM Генеральный директор крупнейшей фармакологической компании Санкт-Петербурга Biocad Дмитрий Морозов перешел на должность председателя Совета директоров компании. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе компании.

Председатель Совета директоров Biocad Дмитрий Морозов Пресс-служба BIOCAD

«В новой должности он сосредоточится на стратегических вопросах развития компании. Ряд направлений Дмитрий Морозов будет продолжать курировать лично», — уточнили в пресс-службе.

На должность генерального директора компании назначен теперь уже бывший вице-президент по маркетингу, продажам и доступу на рынок Дмитрий Сивокоз.

Напомним, компания Biocad ведет работу полного цикла от поиска молекулы до массового производства лекарственных препаратов и маркетинговой поддержки. Продуктовый портфель в настоящее время состоит из 61 лекарственного препарата для лечения онкологических, аутоиммунных и других социально значимых заболеваний. Еще порядка 40 продуктов находятся на разных стадиях разработки.