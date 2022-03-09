Баку, , 11:12 — REGNUM Приграничные позиции Вооружённых сил (ВС) Азербайджана обстреляли со стороны Нагорного Карабаха. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Баку, стрельба якобы велась с середины дня 8 марта и прекратилась 9 марта. Сообщается, что стреляли из стрелкового оружия на Ходжалинском и Геранбойском направлениях.

«В целях предотвращения провокаций нашими подразделениями, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.

В минобороны подчеркнули, что удары производились только по военным объектам, но не по гражданской инфраструктуре.

Стоит отметить, 8 марта в Азербайджане сообщили об обстрелах со стороны Армении. Ереван назвал эти обвинения ложными.

Как сообщалоИА REGNUM, осенью 2020 года Азербайджан победил в Нагорном Карабахе. При участии России удалось остановить военные действия в ночь на 10 ноября. По итогам этой войны Нагорный Карабах потерял Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе были размещены российские миротворцы.