Лима, 9 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Совет министров Перу, возглавляемый Анибалем Торресом, получил вотум доверия от Конгресса депутатов. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Отмечается, что пленарное заседание парламента по данному вопросу длилось более девяти часов. Оппозиция критиковала политику, проводимую кабинетом президента Педро Кастильо.

В ходе голосования, которое завершилось глубокой ночью, правительство Торреса было поддержано 64 голосами «за», 58 — «против» и двумя воздержавшимися.